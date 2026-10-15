Zahvalil se mu je tudi Prevc: Imam privilegij, da idoli so kolegi

Na Zlatem krogu, ki ga je minulo nedeljo v Mariboru organiziral Primož Roglič, se je zbralo veliko znanih ljudi, ki so po izjemnem zaključku sezone prišli pozdravit slovenskega šampiona. Med njimi je bil tudi pevec priljubljene skupine Mi2 Grega Skočir, ki je na instagramu zapisal, da je Rogliču »nekaj časa sledil, potem pa zavil,« v Mariboru ni manjkalo številnih znanih imen iz sveta športa. Skupaj so kolesarili trije športniki, ki so v Sloveniji med najbolj priljubljenimi – Rogliču sta se na trasi pridružila še biatlonec Jakov Fak, ki tako kot Kisovčan še vedno kljubuje mlajšim tekmovalcem v svetovnem pokalu, in Peter Prevc, ki je že nekaj let v tekmovalnem pokoju, a očitno ostaja aktiven tudi na dveh kolesih.

Prevc je po dogodku na družabnem omrežju X ob fotografiji trojice lepo zapisal: »Imam privilegij, da idoli so kolegi«. Prevc je Rogliča pozdravil tudi ob prihodu v cilj, že minuli teden pa je zanj navijal na evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Šenčurju. Eden od uporabnikov je naše zvezdnike označil kar za »slovensko sveto trojico«.

Zanimivo, edini, za katerega lahko trdimo, da ga bomo lahko še kdaj spremljali na tekmovanjih, je najstarejši med njimi – Jakov Fak bo v drugi polovici novembra začel novo sezono svetovnega pokala v biatlonu, saj še vedno spada med najboljše.

Roglič še išče ekipo za leto 2027, še vedno pa se ni odločil, ali bo prihodnje leto sploh nadaljeval kariero. Prevc se je upokojil že leta 2024, trenutno pa na Smučarski zvezi Slovenije skrbi za koordinacijo razvoja skakalne opreme in za sodelovanje med skakalci in proizvajalci opreme. Januarja je postal predsednik organizacijskega komiteja finala svetovnega pokala v Planici.