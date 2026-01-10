Zajc in Lanišek prišla na stopničke, Prevca na tekmi ni bilo

Jan Hörl in Stephan Embacher sta prepričljiva zmagovalca superekipne tekme svetovnega pokala v Zakopanah. Avstrijska smučarska skakalca sta si po treh serijah nabrala debelih 47,6 točke prednosti. Slovenca Timi Zajc in Anže Lanišek sta bila najboljša v četveroboju za drugo mesto, potem ko je Lanišku v finalu uspel izjemen skok. Zajc in Lanišek sta si nastop izborila v kvalifikacijah. Številka 1 v svetovnem pokalu Domen Prevc je po desetem mestu v internem boju izpadel iz ekipe za superekipno tekmo dvojic, saj sta bila Lanišek (3. v kvalifikacijah) in Zajc (7.) boljša.

141 metrov Laniška v zadnji seriji

Zajc in Lanišek sta bila po prvi tretjini tekme na drugem mestu z zaostankom 21,1 točke za Avstrijo. Potem ko se Zajcu (128,5 m) nastop ni najbolje posrečil in je Slovenijo popeljal na šesto mesto, je Lanišek (134,5 m) popravil vtis in z dobrim nastopom ekipo potegnil na drugo mesto. Pred finalno serijo sta Avstrijca pobegnila že na več kot 53 točk naskoka, Zajcu (124) tudi v drugo ni uspel nastop po željah, Lanišek (130) pa je z novim dobrim nastopom ob največjem vetrovnem pribitku Slovenijo spet vrnil na drugo mesto. V finalu je Zajcu še v tretje uspel povprečen skok (126 m), za zanesljivo drugo mesto pa je v četveroboju reprezentanc s Poljsko, Norveško in Švico z odličnim skokom 141 metrov poskrbel Lanišek.

Tretje mesto sta zasedla domačina Kacper Tomasiak in Dawid Kubacki, ki sta nabrala 71,2 točke zaostanka za Avstrijcema. Na Poljskem sicer manjkata oba najboljša Japonca, drugi in tretji skakalec olimpijske zime Ryoyu Kobayashi in Ren Nikaido. V nedeljo v Zakopanah sledi še posamična tekma. Prva serija bo na sporedu ob 16. uri.