Žalosten konec za slovensko futsalsko reprezentanco

Slovenci so po uvodnem porazu proti eni izmed glavnih favoritinj Španiji z 1:4 in zmagi proti Belgiji s 5:4 zadnjo tekmo domačega EP pričakali s tremi točkami na drugem mestu v skupini. Na vrhu niso mogli več končati, a bi jih že točka proti Belorusiji peljala v četrtfinale, kar je Slovenija lovila tretjič po letih 2014 in 2018, ko so tudi igrali pred domačimi navijači.

Španci, ki so končali na vrhu skupine z devetimi točkami, so Sloveniji naredili uslugo in premagali Belgijce, s čimer je Sloveniji danes zadostoval tudi že remi. A varovanci Tomislava Horvata tega niso dosegli, Belorusija je prišla do svoje prve zmage na EP. V krogu treh ekip s po tremi točkami je poleg Španije zaradi boljšega medsebojnega izkupička tako napredovala še Belgija. Slovenija je tretja in Belorusija četrta.

Belorusi so po 16-letni odsotnosti z EP po porazih z Belgijo (0:4) in Španijo (0:2) dosegli sploh prvo zmago na EP. Danes so navkljub dvema porazoma še vedno imeli minimalne matematične možnosti za četrtfinale, če bi za sedem golov premagali Slovenijo in bi Belgija izgubila. Na koncu prvenstvo srečnejši zapuščajo Belorusi, za katere sta danes zadela Sergej Krikun (8. minuta) in Artem Kozel (22. in 29.). Za Slovence je dvakrat zadel Jeremy Bukovec (1. in 25.).