Žan Kranjec: Čas je za zasuk

Kar predstavlja za smukače kultni Kitzbühel, to je za veleslalomske specialiste Adelboden. Slovita proga v predelu Bernskega gorovja vedno znova tekmovalni karavani ponudi izjemen izziv, strmina je še bolj spoštovanja vredna od že tako cenjenih prog v naši Kranjski Gori ali na uvodu v Söldnu, zmagovalci ohranjajo v Adelbodnu poseben sloves. In na seznamu tistih, ki so bili tu že na vrhu, je tudi Žan Kranjec. Naš vodilni smučar v tehničnih disciplinah v tej sezoni doslej še ni potrdil svojega slovesa. Zbral je dve uvrstitvi med deseterico – 9. mesto v omenjenem Söldnu ter 6. na Copper Mountainu –, vidnega premika navzgor pa ni bilo niti nazadnje na njemu tako ljubi progi v Alta Badii. Na tradicionalnem decembrskem prizorišču v Dolomitih je že štirikrat stal na stopničkah, nazadnje v prejšnji sezoni, tokrat je bil na 12. mestu daleč od njih. Na zasuk meri prav v Adelbodnu, pred šestimi leti je tu ugnal vso konkurenco.

»Dejansko sem se po zadnji tekmi v Alta Badii odločil za nekaj sprememb in zdaj le upam, da se bo moja krivulja obrnila navzgor,« je dejal v pričakovanju velike smučarske predstave in med odštevanjem do zanj osrednje tekme v sezoni – čez dober mesec, 14. februarja, bo namreč v Bormiu branil olimpijsko srebro s prejšnjih iger na Kitajskem. Takrat je bil od njega boljši le švicarski šampion Marco Odermatt, zaradi njega je ob že tako vedno znova odlično obiskanem smučarskem prazniku v Adelbodnu v zadnjih letih še več evforije. Švicar se je nazadnje na smuku v Val Gardeni veselil že svoje 50. zmage na tekmah svetovnega pokala, na večni lestvici moške alpske smučarske karavane so pred njim le še Šved Ingemar Stenmark (86 zmag) ter Avstrijca Marcel Hirscher (67) in Hermann Maier (54). Pri 28 letih ima švicarski as prav lepe možnosti, da ujame in prehiti vsaj avstrijska soseda, močan je namreč v različnih disciplinah in na novo zmago bo meril tudi danes. Zanj bi bila to že 5. v Adelbodnu, toliko jih je dosegel le še v Alti Badii in Beaver Creeku.

Žan Kranjec je zadnje štiri dni pred odhodom v Švico treniral v Kranjski Gori.

Sicer se številni ljubitelji smučanja v deželi natančnih ur in čokolade veselijo današnje tekme, priprava na to pa je v zadnjih dneh organizatorjem povzročala veliko preglavic. Po gostem sneženju je včeraj kar 120 ljudi urejalo progo in če so se snežink razveselili tako turistični delavci zaradi napovedanega vzpenjajočega se obiska kot tudi vsi tisti, ki imajo radi zimsko pravljico, prireditelji tekme iz Adelbodna sporočajo: »Snega je zdaj dovolj!«