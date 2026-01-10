  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELESLALOM

Žan Kranjec: Čas je za zasuk

Iz Švice sporočajo, da je snega zdaj res dovolj. Še malce več kot en mesec do olimpijskega veleslaloma.
Žan Kranjec doslej v tej sezoni še ni uresničil visokih ciljev. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Žan Kranjec doslej v tej sezoni še ni uresničil visokih ciljev. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Siniša Uroševič
 10. 1. 2026 | 09:10
2:45
A+A-

Kar predstavlja za smukače kultni Kitzbühel, to je za veleslalomske specialiste Adelboden. Slovita proga v predelu Bernskega gorovja vedno znova tekmovalni karavani ponudi izjemen izziv, strmina je še bolj spoštovanja vredna od že tako cenjenih prog v naši Kranjski Gori ali na uvodu v Söldnu, zmagovalci ohranjajo v Adelbodnu poseben sloves. In na seznamu tistih, ki so bili tu že na vrhu, je tudi Žan Kranjec. Naš vodilni smučar v tehničnih disciplinah v tej sezoni doslej še ni potrdil svojega slovesa. Zbral je dve uvrstitvi med deseterico – 9. mesto v omenjenem Söldnu ter 6. na Copper Mountainu –, vidnega premika navzgor pa ni bilo niti nazadnje na njemu tako ljubi progi v Alta Badii. Na tradicionalnem decembrskem prizorišču v Dolomitih je že štirikrat stal na stopničkah, nazadnje v prejšnji sezoni, tokrat je bil na 12. mestu daleč od njih. Na zasuk meri prav v Adelbodnu, pred šestimi leti je tu ugnal vso konkurenco.

»Dejansko sem se po zadnji tekmi v Alta Badii odločil za nekaj sprememb in zdaj le upam, da se bo moja krivulja obrnila navzgor,« je dejal v pričakovanju velike smučarske predstave in med odštevanjem do zanj osrednje tekme v sezoni – čez dober mesec, 14. februarja, bo namreč v Bormiu branil olimpijsko srebro s prejšnjih iger na Kitajskem. Takrat je bil od njega boljši le švicarski šampion Marco Odermatt, zaradi njega je ob že tako vedno znova odlično obiskanem smučarskem prazniku v Adelbodnu v zadnjih letih še več evforije. Švicar se je nazadnje na smuku v Val Gardeni veselil že svoje 50. zmage na tekmah svetovnega pokala, na večni lestvici moške alpske smučarske karavane so pred njim le še Šved Ingemar Stenmark (86 zmag) ter Avstrijca Marcel Hirscher (67) in Hermann Maier (54). Pri 28 letih ima švicarski as prav lepe možnosti, da ujame in prehiti vsaj avstrijska soseda, močan je namreč v različnih disciplinah in na novo zmago bo meril tudi danes. Zanj bi bila to že 5. v Adelbodnu, toliko jih je dosegel le še v Alti Badii in Beaver Creeku.

Žan Kranjec je zadnje štiri dni pred odhodom v Švico treniral v Kranjski Gori.

Sicer se številni ljubitelji smučanja v deželi natančnih ur in čokolade veselijo današnje tekme, priprava na to pa je v zadnjih dneh organizatorjem povzročala veliko preglavic. Po gostem sneženju je včeraj kar 120 ljudi urejalo progo in če so se snežink razveselili tako turistični delavci zaradi napovedanega vzpenjajočega se obiska kot tudi vsi tisti, ki imajo radi zimsko pravljico, prireditelji tekme iz Adelbodna sporočajo: »Snega je zdaj dovolj!«

 

Več iz teme

Žan Kranjecalpsko smučanjeAdelbodensmučanje
ZADNJE NOVICE
11:02
Novice  |  Nedeljske novice
NOVI MEJNIK

Andrej Šifrer bi rad enkrat nekaj skupaj naredil (FOTO)

V Kranju se je zgodilo nekaj, česar v bližnji glasbeni zgodovini Slovenije ne pomnimo: zažgoleli so himno združevanja in spoštovanja.
Alma Glumac10. 1. 2026 | 11:02
10:45
Novice  |  Slovenija
DAROVAL BO SVETO MAŠO

Piranski župnik Zorko Bajc bo kar dvakrat maševal v znameniti Sagrado Familio

Zorka Bajca cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi. V Barcelono skupaj z upokojenim škofom in pevskim zborom.
Janez Mužič10. 1. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
ŠPORTNA DRUŽINA

Pri Rogličevih tečejo, Lev že brusi pete (Suzy)

Odgovorna očka in mamica bdita nad zavedanjem, da je osnova vsega zdrav duh v zdravem telesu.
10. 1. 2026 | 10:25
09:45
Novice  |  Slovenija
JANUARSKO VREME

V ponedeljek še en leden dan: v torek pa že preobrat?

Zmerno do pretežno oblačno bo.
10. 1. 2026 | 09:45
09:35
Bulvar  |  Zanimivosti
SRHLJIVE NAPOVEDI

Točen datum »konca sveta« je napovedala srhljiva enačba, prišel naj bi bil kmalu.

Novembra 1960 je ugledna revija Science objavila delo treh raziskovalcev z Univerze Illinois – Heinza von Foerstera, Patricie M. More in Lawrencea W. Amiota – ki so opozorili na možen globalni kolaps v petek, 13. novembra 2026.
10. 1. 2026 | 09:35
09:10
Šport  |  Tekme
VELESLALOM

Žan Kranjec: Čas je za zasuk

Iz Švice sporočajo, da je snega zdaj res dovolj. Še malce več kot en mesec do olimpijskega veleslaloma.
Siniša Uroševič10. 1. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki