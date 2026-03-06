Žan Kranjec ima najraje prav Kranjsko Goro

Vrhunec zime! Tako vabijo prireditelji na največjo tekmo alpskih smučarjev na slovenskem snegu. Pokal Vitranc, že 65. po vrsti, bo ob prihajajočem koncu tedna oživel popočitniški utrip Zgornjesavske doline. Ta ima sicer v marcu dva športna praznika, poleg omenjenega še tri tedne pozneje planiški finale sezone v smučarskih poletih. Najprej pa je torej napočil čas za mojstre belih strmin na znameniti podkorenski progi, za veleslalomiste, in tako tudi za našega Žana Kranjca, eni najlepših v sezoni. Časi, ko je imela Slovenija pisano paleto adutov za vrhunske uvrstitve v alpskem smučanju, se oddaljujejo, tudi takšne gneče, kot jo je ustvarilo tudi po 30.000 navzočih, že dolgo na kranjskogorskih tekmah ni več, vseeno pa se je vedno znova odlično pripravljena tekma obdržala na koledarju Mednarodne smučarske zveze in vsaj še nekaj let bo tako.

6000 gledalcev na dan si v Kranjski Gori želi Gregor Benedik.

Domača reprezentanca se bo v sobotnem veleslalomu predstavila z dvema tekmovalcema, omenjenim srebrnim olimpijcem Kranjcem ter enim od upov naše smučarske prihodnosti Miho Oserbanom. Slednji bo nato edini slovenski adut v nedeljskem slalomu. »Od začetka te sezone mi ni šlo vse po načrtih, toda pozneje sem postajal bolj samozavesten, na domači tekmi bi rad samega sebe presenetil,« je dejal učenec cenjene smučarske šole iz Črne na Koroškem v pričakovanju svojega dvojnega sobotno-nedeljskega sporeda. Žan Kranjec? Nikakršna skrivnost ni, da smučar, ki je pred štirimi leti v tisti nepozabni predstavi na Kitajskem osvojil srebrno olimpijsko kolajno, z dosežki te sezone ne more biti zadovoljen. Na najpomembnejši preizkušnji, olimpijskem veleslalomu v Bormiu, je zasedel 12. mesto.

»Kljub sezoni, ki ni bila vrhunska, še vedno lahko sestavim dva dobra nastopa. Menim, da lahko merim vsaj na uvrstitev med najboljših deset,« je prepričan naš vodilni alpski smučar zadnjega desetletja. Vedno znova podčrta osebni izziv tekme v Kranjski Gori: »Seveda je pomembna sleherna postaja, saj gre na koncu za seštevek točk, v tej zimi so bile seveda posebej pod drobnogledom olimpijske igre, toda če bi se moral odločiti zgolj za eno prizorišče, bi izbral Kranjsko Goro. Že tako je podkorenska proga zaradi svoje konfiguracije ena najlepših v sezoni, hkrati pa je to tekma, kjer me spremljajo prijatelji, družina, privrženci. Privilegij je, ko lahko tekmuješ v domovini,« pravi 33-letnik. Zgornjesavska dolina v teh dneh sicer ponuja lepo, sončno podobo, jutra pa so še vedno blizu ledišča, tako da glede pripravljenosti proge za tekmo ni (pretiranih) skrbi. »Moramo se zahvaliti Žičnicam Kranjska Gora, kjer so celo zimo garali za to tekmo in omogočili zasneževanje že od jeseni naprej,« sta v en glas dejala Gregor Benedik, predsednik OK Pokal Vitranc, ter trener Miha Verdnik. Tako kot drugi, ki so kakorkoli vpleteni v dogodek, sanjata o lepi tekmi, vidnejšem Kranjčevem dosežku kot nazadnje na OI ter zadovoljnih obrazih množice gledalcev ...