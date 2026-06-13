Zanimivo sobotno dogajanje na prireditvi Maraton Franja, poglejte fotogalerijo (FOTO)

Ljubljana z okolico od petka do nedelje vnovič gosti rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji - 45. maraton Franja. Prvo dejanje je bila petkova vožnja na čas, ki je potekala od Ljubljane do Domžal in nazaj do prestolnice. Danes pa so bili na sporedu štirje bolj družabni kolesarski dogodki.

Maraton Barjanka FOTO: Matej Družnik

Danes zjutraj (med 7. in 8. uro) so startale trojice na 108 km dolgem gorskokolesarskem Ljubljanskem zmajevem MTB izzivu. Preizkušnja je bila namenjena izkušenim in dobro pripravljenim kolesarjem in je vključevala okoli 2450 višinskih metrov. Potekala sta tudi družinsko obarvana dogodka. Otroški kolesarski izziv s krožno vožnjo po BTC Cityju se je začel ob 16.30. Ta izziv je bil primeren za otroke od tretjega do sedmega leta starosti. Družinsko-šolski maraton je bil na vrsti pol ure prej. Proga je bila dolga 25 km in je bila nezahtevna, brez vzponov. Potekala je ob popolni zapori cest po Ljubljani in okolici za sproščeno kolesarjenje. Ob osmih zjutraj so kolesarji začeli tudi 77 km dolgo vožnjo po Ljubljanskem barju oziroma Barjanko.

Maraton Barjanka FOTO: Matej Družnik

V nedeljo veliki in mali maraton

Jutri sledi veliki finale letošnje prireditve. Na sporedu bosta osrednja dogodka - veliki (156 km) in mali (97 km) maraton. Zaradi kolesarskega maratona bo do nedelje oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Podrobnosti o zaporah so na voljo na uradni spletni strani maratona pod zavihkom info točka.