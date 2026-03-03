Klemen Prepelič: Zaradi bomb v Dubaju je težko igrati

S prihodom prvih pomladnih temperatur je mlada slovenska izbrana vrsta zacvetela. Temeljni kamen so položili decembra na Švedskem, nato pa v petek (99:59) in nedeljo proti Češki raven igre dvignili še nekaj stopničk višje. Pod vodstvom izkušenega Klemna Prepeliča, ki je s trojkami v pravih trenutkih znal utišati dvorano, ter energijo in neustrašnostjo mladega jedra moštva so zaostanek 18 točk spremenili v vodstvo, na koncu pa v dragoceno zmago (86:84). Po tem uspehu so z nogo in pol že v drugem delu kvalifikacij za SP 2027. V drugem polčasu petkove domače tekme s Češko je Slovenija pokazala razkošen potencial, povsem nadigrala veliko izkušenejše tekmece in razkrila obrise hitre igre z veliko teka, osnovane na dobri obrambi, ki bi Slovence lahko krasila v prihodnji petletki. Čehi so bili po porazu s 40 točkami poparjeni, v Jihlavi so v svojih vrstah pozdravili prvega zvezdnika Tomaša Satoranskega, ob podpori polne dvorane pa so se Slovenci le nemočno vrteli v krogu. Satoranski je imel na vsako obrambo pravi odgovor, zaostanek 18 točk ob polčasu pa ni obetal nove zmage.

1015 točk je Klemen Prepelič dosegel za Slovenijo.

»Mogoče igralcev nisem dovolj dobro pripravil na to, kar jih čaka, s Satoranskim so se odzvali, dobili so samozavest, tudi polna dvorana je za nas pomenila pritisk,« je selektor Aleksander Sekulić povzel težave iz prvega polčasa. Iz slačilnice je prišla drugačna Slovenija, v obrambi so agresivneje pritisnili na žogo in Čehi so izgubili glave ter žoge po tekočem traku podarjali Slovencem. Stefan Joksimović je v protinapadih hiter kot blisk, Žiga Samar zdaj že umirjeno, pretkano vodi reprezentanco in uživa v dirigiranju soigralcem, v pomembnih trenutkih sta tudi Urban Kroflič in Luka Ščuka dodala trojki in pred zadnjimi petimi minutami je bila Slovenija v vodstvu. Med Sekulićevo dvanajsterico v Jihlavi je bilo sedem košarkarjev starih 25 let ali manj, ob pomanjkanju izkušenj z napetimi končnicami na mednarodnih tekmah so se pričakovano nekoliko zatresle roke. Tudi zaradi neenakomernega sodniškega kriterija, ki je Slovencem upravičeno načenjal živce, a na gostujočem parketu ni bil nepričakovan. »Odločila je obramba, borbenost. Tekma je bila napeta, ekipa pa je pokazala značaj. Nekateri so se kljub pritisku odrezali odlično,« je varovance po tretji zmagi na štirih tekmah, s katero so skočili na vrh v skupini H, pohvalil Sekulić.

Vrednost za našo izbrano vrsto je znova potrdil Prepelič, z 20 točkami najboljši strelec in v odločilnih trenutkih tisti, ki je s trojko znal umiriti živce ter prizemljiti visokoleteče Čehe. V preteklosti je Prle pogosto pretiraval s (pre)težkimi meti, ko je bil v vlogi prvega zvezdnika reprezentance, tokrat je vodenje igre pametno prepustil Samarju in se vmešal le toliko, kot je bilo potrebno. »Vemo, kako pomembni sta ti dve zmagi, ponosen sem na to, kar nam je uspelo. Vedeli smo, da bodo imeli Čehi odgovor, da zmaga za 40 točk ni realna. V drugem polčasu smo začeli zadevati z zunanjih položajev, bili smo dovolj agresivni,« je ocenil Prepelič. V Jihlavi je po Goranu Dragiću in Luki Dončiću postal tretji, ki je v slovenskem dresu dosegel 1000 točk.

V teh dneh igranje košarke zanj ni prva skrb. V Dubaju si je ustvaril dom, v zalivu se počuti odlično, zato stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu spremlja s cmokom v grlu: »V teh okoliščinah z vsem, kar se dogaja v Dubaju, zame ni bilo lahko igrati, a sem dal od sebe vse, kar sem lahko.« In to je bilo dovolj. Slovenija je na pragu uvrstitve v drugi del tekmovanja, kjer sta že znana dva od treh slovenskih tekmecev Francija in Finska. Moštva v prvem delu osvojene točke prenašajo s seboj, zato bo naši v zadnjem reprezentančnem oknu (3. in 5. julij) stiskali pesti tudi za napredovanje Švedov in spodrsljaj Estoncev, ki so Slovencem za uvod v kvalifikacije za SP 2027 v Katarju prekrižali načrte.