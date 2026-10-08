  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIMOŽ ROGLIČ JE EVROPSKI PRVAK

Zasavski orel čez Možjanco poletel do zlata

Primož Roglič v velikem slogu dobil vožnjo na čas na evropskem prvenstvu. Navijači in prireditelji dočakali češnjo na torti izjemnega šestdnevnega dogodka.
Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Slovenski navijači so dobili konec EP, kakršnega so si želeli.

Slovenski navijači so dobili konec EP, kakršnega so si želeli.

Zasavski orel je odločno startal in ni popuščal do cilja.

Zasavski orel je odločno startal in ni popuščal do cilja.

Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik
Slovenski navijači so dobili konec EP, kakršnega so si želeli.
Zasavski orel je odločno startal in ni popuščal do cilja.
Miha Hočevar
 8. 10. 2026 | 05:36
5:26
A+A-

Primož Roglič je najboljše prihranil za konec kolesarskega evropskega prvenstva v Sloveniji. Zasavski orel je uprizoril zlati let čez Možjanco in osvojil naslov najboljšega na stari celini. To je bila češnja na torti, ki so si jo domači prireditelji in tudi navijači želeli na vrhunsko organiziranem šestdnevnem dogodku na slovenskih cestah.

V Šenčurju se je na zadnji dan prvenstva napetost začela stopnjevati ob startu članske preizkušnje, na kateri je imela Slovenija dva aduta. Jan Tratnik se je na 22-kilometrskem krogu z vzponom na Možjanco, ki ga je kolesarski svet dodobra spoznal na cestnih preizkušnjah minuli konec tedna, boril po najboljših močeh, a se ni prebil v prvo deseterico, končal je na 18. mestu.

Zasavski orel je odločno startal in ni popuščal do cilja.
Zasavski orel je odločno startal in ni popuščal do cilja.

Tako so vsa domača upanja slonela na Rogliču, olimpijskem prvaku iz Tokia 2021, ki se je iz startne rampe izstrelil odločno kot že dolgo ne. Za prvo navijaško eksplozijo pa je poskrbel, ko je prikolesaril na prvo merjenje vmesnega časa na vrhu Možjance. Dosegel je najboljši čas, po osmih kilometrih pa se mu je najbolj približal Francoz Bruno Armirail, ki je zaostajal za slabih 13 sekund.

Kmalu za tem se je izkazalo, da je dvokilometrska Možjanca z 10-odstotnim povprečnim naklonom prestrma za največje specialiste za vožnjo na čas. Švicar Stefan Küng in Šved Jakob Söderqvist sta na vrhu vzpona za Rogličem zaostajala že za pol minute, tako da je bilo bolj kot ne jasno, da bo šlo v nadaljevanju za dvoboj med 36-letnim slovenskim šampionom in 32-letnim Francozom.

Ta je bil še naprej hiter, do drugega merjenja vmesnega časa po 16,3 kilometra je njegov zaostanek znašal slabih 10 sekund in obetal se je dramatičen zaključek. Roglič je še naprej na pedale pritiskal na vso moč in v ravninskem delu do cilja v Šenčurju obdržal še slabih sedem sekund naskoka. V cilj je prikolesaril s časom 28:16 minute (46,91 km/h).

Dirkal brez podatkov, po občutku

Počakati je bilo sicer še treba, da so v cilj prikolesarili štirje tekmovalci, ki so startali za njim, vendar Rogličevega časa ni ogrozil nihče. Tako je osvojil zlato, družbo na odru za zmagovalce pa sta mu delala dva Francoza. Poleg srebrnega Armiraila še bronasti Maxime Decomble.

»Lepo je. To je zame, a tudi za vse tiste, ki so prišli ob ceste, vse te dni, ne samo danes. Je tudi za vse tiste, ki so omogočili EP v Sloveniji. To je lep konec tega dogodka za vse nas. Hvala in na zdravje,« je v cilju povedal novi evropski prvak.

Slovenski navijači so dobili konec EP, kakršnega so si želeli.
Slovenski navijači so dobili konec EP, kakršnega so si želeli.

»Ne vem, na katerem delu sem zmagal. Nisem imel radijske povezave, prekinila se je že v prvem kilometru dirke. Bil sem povsem izgubljen, dirkal sem povsem po občutkih. Morali bomo še analizirati dirko. Vse sem dal na cesti in na srečo je bilo to dovolj. Zelo sem vesel,« je Roglič še razkril, da so mu tudi bogate izkušnje pomagale do prve zmage na veliki mednarodni sceni po marcu 2025, ko je dobil dirko po Kataloniji. Vmes je slavil še zmago na letošnjem državnem prvenstvu v vožnji na čas.

Enkrat Zdravljica, trikrat španska himna

Kar šest svežnjev kolajn so sicer podelili zadnji dan EP. Z izjemo članske konkurence je bil to španski kronometrski dan. Izbrana vrsta s Pirenejskega polotoka je osvojila kar tri zlate kolajne.

Hector Alvarez si je med mlajšimi člani po zmagi na cestni dirki na slovenskih cestah prikolesaril dvojno evropsko krono. Pred tem je na SP v Montrealu osvojil srebro in bron. Jaka Marolt je za zmagovalcem, ki je šenčurski krog prekolesaril s časom 28:44 minute (45,94 km/h), zaostal za 1:28 in zasedel 12. mesto.

Benjamin Noval, ki je bil na SP v Montrealu najboljši tako na cesti kot v kronometru, je slavil kronometrsko zmago, s katero se je oddolžil za razočaranje na cestni dirki, ki jo je končal na 16. mestu. Slovenska trojica se je odrezala solidno. Noval je zmagal s časom 29:46 minute (44,54 km/h), Vanja Kuntarič Žibert je bil osmi (0:31), Maks Olenik 10. (1:03) in Gal Stare 19. (1:36).

Med mlajšimi članicami sta se dvojne nizozemske zmage veselili Nienke Vinke (32:36, 40,49 km/h), ki je srebru na cesti dodala zlato v kronometru, in Megan Arens, četrta s cestne dirke. Slovenki Zoja Ferlež in Anet Trakonja sta zaostali za več kot šest oziroma sedem minut ter končali na 22. in 25. mestu med 28 udeleženkami. Med mladinkami je bila najhitrejša cestna svetovna prvakinja iz Montreala Alejandra Neira (35:45, 37,1 km/h). Lina Mehle, Rebeka Gonza in Pina Šiler so zasedle 29., 30. in 32. mesto.

Roglič je Slovenijo na zadnji dirki prvenstva umestil na 7. mesto lestvice držav dobitnic odličij, na kateri je zaradi izjemnega kronometrskega dneva na vrhu končala Španija s štirimi zlatimi, eno srebrno in dvema bronastima kolajnama. Ob prevladi v ženski konkurenci sledi Nizozemska z dvema zlatima, štirimi srebrnimi in eno bronasto kolajno. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Primož Rogličevropsko prvenstvokronometerEP v kolesarstvu 2026Slovenijaevropski prvakcestno kolesarstvo
ZADNJE NOVICE
09:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA SODIŠČU

Najhujša skrunitev grobov, skruniteljem grozi 6 let

Na koprskem sodišču zaman čakali domnevnega vodjo vandalov. Vrnil se je v Bolgarijo, sojenje njegovima rojakoma se bliža koncu.
Moni Černe8. 10. 2026 | 09:05
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODNOSI

Zvezdanina modrost: »Ti bi rada živela pravljico? Bi bila rada princeska? Odrasti« (Suzy)

Brez veze življenje imam. Želim si fanta, ki bi imel denar, me kam peljal in mi kaj kupil, ter dobro službo, v kateri mi ne bi bilo treba tako trdo delati.
8. 10. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRETRESLJIVO

Kralj Karel in kraljica Camilla obveščena: umorjena oseba blizu kraljeve družine

Minuli konec tedna na svojem domu na robu posestva Sandringham v Norfolku tragično preminila osebna zdravnica kralja in kraljice.
8. 10. 2026 | 09:00
08:48
Promo
Lifestyle  |  Polet
IZBIRČNI OTROCI

Kako pri otroku spodbujati zdrav odnos do hrane

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNI OTROCI

Kako pri otroku spodbuditi zdrav odnos do hrane

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
08:45
Novice  |  Slovenija
ZAKONODAJNI PREDLOG

Podaljšali baterijsko rejo: prepoved reje kokoši v obogatenih kletkah konec 2034

Z novelo želijo zmanjšati skrbi in dodatne stroške rejcem.
8. 10. 2026 | 08:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNI OTROCI

Kako pri otroku spodbuditi zdrav odnos do hrane

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Spremembe pri izbranih zavarovanjih. Ste upravičeni?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Veste, kaj se z vašim telesom dogaja med spanjem?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Je »evropsko« res zanesljivo?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Zakaj v nekem trenutku cene poskočijo v nebo?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
7. 10. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

Tako boste hitreje prišli do finančne spodbude

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Tega o Pogačarjevih začetkih verjetno niste vedeli

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki