Zasavski orel čez Možjanco poletel do zlata

Primož Roglič je najboljše prihranil za konec kolesarskega evropskega prvenstva v Sloveniji. Zasavski orel je uprizoril zlati let čez Možjanco in osvojil naslov najboljšega na stari celini. To je bila češnja na torti, ki so si jo domači prireditelji in tudi navijači želeli na vrhunsko organiziranem šestdnevnem dogodku na slovenskih cestah.

V Šenčurju se je na zadnji dan prvenstva napetost začela stopnjevati ob startu članske preizkušnje, na kateri je imela Slovenija dva aduta. Jan Tratnik se je na 22-kilometrskem krogu z vzponom na Možjanco, ki ga je kolesarski svet dodobra spoznal na cestnih preizkušnjah minuli konec tedna, boril po najboljših močeh, a se ni prebil v prvo deseterico, končal je na 18. mestu.

Zasavski orel je odločno startal in ni popuščal do cilja.

Tako so vsa domača upanja slonela na Rogliču, olimpijskem prvaku iz Tokia 2021, ki se je iz startne rampe izstrelil odločno kot že dolgo ne. Za prvo navijaško eksplozijo pa je poskrbel, ko je prikolesaril na prvo merjenje vmesnega časa na vrhu Možjance. Dosegel je najboljši čas, po osmih kilometrih pa se mu je najbolj približal Francoz Bruno Armirail, ki je zaostajal za slabih 13 sekund.

Kmalu za tem se je izkazalo, da je dvokilometrska Možjanca z 10-odstotnim povprečnim naklonom prestrma za največje specialiste za vožnjo na čas. Švicar Stefan Küng in Šved Jakob Söderqvist sta na vrhu vzpona za Rogličem zaostajala že za pol minute, tako da je bilo bolj kot ne jasno, da bo šlo v nadaljevanju za dvoboj med 36-letnim slovenskim šampionom in 32-letnim Francozom.

Ta je bil še naprej hiter, do drugega merjenja vmesnega časa po 16,3 kilometra je njegov zaostanek znašal slabih 10 sekund in obetal se je dramatičen zaključek. Roglič je še naprej na pedale pritiskal na vso moč in v ravninskem delu do cilja v Šenčurju obdržal še slabih sedem sekund naskoka. V cilj je prikolesaril s časom 28:16 minute (46,91 km/h).

Dirkal brez podatkov, po občutku

Počakati je bilo sicer še treba, da so v cilj prikolesarili štirje tekmovalci, ki so startali za njim, vendar Rogličevega časa ni ogrozil nihče. Tako je osvojil zlato, družbo na odru za zmagovalce pa sta mu delala dva Francoza. Poleg srebrnega Armiraila še bronasti Maxime Decomble.

»Lepo je. To je zame, a tudi za vse tiste, ki so prišli ob ceste, vse te dni, ne samo danes. Je tudi za vse tiste, ki so omogočili EP v Sloveniji. To je lep konec tega dogodka za vse nas. Hvala in na zdravje,« je v cilju povedal novi evropski prvak.

Slovenski navijači so dobili konec EP, kakršnega so si želeli.

»Ne vem, na katerem delu sem zmagal. Nisem imel radijske povezave, prekinila se je že v prvem kilometru dirke. Bil sem povsem izgubljen, dirkal sem povsem po občutkih. Morali bomo še analizirati dirko. Vse sem dal na cesti in na srečo je bilo to dovolj. Zelo sem vesel,« je Roglič še razkril, da so mu tudi bogate izkušnje pomagale do prve zmage na veliki mednarodni sceni po marcu 2025, ko je dobil dirko po Kataloniji. Vmes je slavil še zmago na letošnjem državnem prvenstvu v vožnji na čas.

Enkrat Zdravljica, trikrat španska himna

Kar šest svežnjev kolajn so sicer podelili zadnji dan EP. Z izjemo članske konkurence je bil to španski kronometrski dan. Izbrana vrsta s Pirenejskega polotoka je osvojila kar tri zlate kolajne.

Hector Alvarez si je med mlajšimi člani po zmagi na cestni dirki na slovenskih cestah prikolesaril dvojno evropsko krono. Pred tem je na SP v Montrealu osvojil srebro in bron. Jaka Marolt je za zmagovalcem, ki je šenčurski krog prekolesaril s časom 28:44 minute (45,94 km/h), zaostal za 1:28 in zasedel 12. mesto.

Benjamin Noval, ki je bil na SP v Montrealu najboljši tako na cesti kot v kronometru, je slavil kronometrsko zmago, s katero se je oddolžil za razočaranje na cestni dirki, ki jo je končal na 16. mestu. Slovenska trojica se je odrezala solidno. Noval je zmagal s časom 29:46 minute (44,54 km/h), Vanja Kuntarič Žibert je bil osmi (0:31), Maks Olenik 10. (1:03) in Gal Stare 19. (1:36).

Med mlajšimi članicami sta se dvojne nizozemske zmage veselili Nienke Vinke (32:36, 40,49 km/h), ki je srebru na cesti dodala zlato v kronometru, in Megan Arens, četrta s cestne dirke. Slovenki Zoja Ferlež in Anet Trakonja sta zaostali za več kot šest oziroma sedem minut ter končali na 22. in 25. mestu med 28 udeleženkami. Med mladinkami je bila najhitrejša cestna svetovna prvakinja iz Montreala Alejandra Neira (35:45, 37,1 km/h). Lina Mehle, Rebeka Gonza in Pina Šiler so zasedle 29., 30. in 32. mesto.

Roglič je Slovenijo na zadnji dirki prvenstva umestil na 7. mesto lestvice držav dobitnic odličij, na kateri je zaradi izjemnega kronometrskega dneva na vrhu končala Španija s štirimi zlatimi, eno srebrno in dvema bronastima kolajnama. Ob prevladi v ženski konkurenci sledi Nizozemska z dvema zlatima, štirimi srebrnimi in eno bronasto kolajno.