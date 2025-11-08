  • Delo d.o.o.
NA PRVENSTVENI TEKMI

Zaskrbljujoče: poškodoval se je Benjamin Šeško

Manchester United je s Tottenhamom remiziral 2:2.
Benjamin Šeško FOTO: Matthew Childs Action Images Via Reuters
Benjamin Šeško FOTO: Matthew Childs Action Images Via Reuters
STA, A. Ka.
 8. 11. 2025 | 16:08
 8. 11. 2025 | 16:22
2:03
A+A-

Nogometaši Manchester Uniteda so v 11. krogu angleške lige gostovali v Londonu pri Tottenhamu. Benjamin Šeško, ki je predčasno končal tekmo zaradi poškodbe, in soigralci so osvojili točko, končni izid je bil 2:2.

Šeška tokrat ni bilo v začetni postavi, v igro pa je vstopil v 58. minuti. Takrat je njegova ekipa že vodila z 1:0, saj je v 32. minuti zadel Bryan Mbeumo. Tekma sicer ni posebej navdušila, strelov je bilo malo, je pa enega redkih izkoristila domača ekipa v 84. minuti, ko je ob Matthijsu de Ligtu do strela prišel Mathys Tel in zadel za 1:1.

Končnico tekme je United odigral z igralcem manj, saj je moral Šeško v 88. minuti iz igre zaradi poškodbe, ki jo je staknil v sicer obetavnem protinapadu, Ruben Amorim pa ni imel več menjav. Številčno prednost so Londončani unovčili v 91. minuti, ko je po strelu Wilsona Odoberta Richarlison z glavo nekoliko spremenil smer žogi in zadel za 2:1. Ko je kazalo, da se bodo domači veselili polnega plena, pa je v 96. minuti po kotu z leve strani z glavo na drugi vratnici izid poravnal de Ligt.

Veselje Wilsona Odoberta ob zadetku. FOTO: Ben Stansall Afp
Veselje Wilsona Odoberta ob zadetku. FOTO: Ben Stansall Afp

V nedeljo derbi

Danes bodo še tekme Everton - Fulham, West Ham - Burnley, Sunderland - Arsenal in Chelsea - Wolverhampton, v nedeljo pa bo Jaka Bijol z Leedsom ob 15. uri gostoval pri Nottingham Forestu, takrat bodo še obračuni Aston Villa - Bournemouth, Crystal Palace - Brighton in Brentford - Newcastle, ob 17.30 pa bo še derbi kroga med Manchester Cityjem in Liverpoolom.

Na lestvici ima Arsenal 25 točk, sledi Manchester City z 19, po 18 pa jih imajo Tottenham, Liverpool, Sunderland, Bournemouth in Manchester United. Leeds je z 11 točkami na 16. mestu.

Manchester UnitedTottenhamBenjamin Šeškonogometpoškodbapremier league
