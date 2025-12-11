Zaušnica za Dončića in Lakerse, ostali so brez lovorike (VIDEO)

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem so ostali brez polfinala pokalnega tekmovanja v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Davi so jih s Los Angelesu s 132:119 premagali San Antonio Spurs. Dončić je dosegel 35 točk, osem podaj in 5 skokov.

V Los Angelesu so gosti iz Teksasa pomembno razliko naredili v zadnjih treh minutah prvega dela, ko so z delnim izidom 15:4 povedli z 39:30, takoj v uvodu v drugi del pa je razlika postala dvomestna in to se do konca ni več spremenilo. Pri 83:63 so gosti prvič vodili za 20, razliko pa še večali in dvomov o zmagovalcu je bilo konec. Izkušeni LeBron James je za Los Angeles dosegel 19 točk in 15 skokov, Marcus Smart 26. Pri San Antoniu je sedmerica dosegla dvomestno število košev, najučinkovitejši je bil Stephon Castle s 30 točkami in 10 skoki.