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EVROPSKA LIGA

Zeljković najprej v Nemčijo, nato v boj za prvaka

Celjani pred potjo v Leverkusen ustoličili novega trenerja. Vitorja Campelosa odnesli rezultati v zadnjem mesecu.
Zoran Zeljković bi si težko zamislil zahtevnejši začetek na klopi Celja, kakršen se mu obeta v Nemčiji. FOTO: Dejan Javornik

Zoran Zeljković bi si težko zamislil zahtevnejši začetek na klopi Celja, kakršen se mu obeta v Nemčiji. FOTO: Dejan Javornik

Vitor Campelos zapušča Celje. FOTO: Leon Vidic

Vitor Campelos zapušča Celje. FOTO: Leon Vidic

Celjski predsednik Valerij Kolotilo se je odločil za menjavo na trenerski klopi. FOTO: Črt Piksi

Celjski predsednik Valerij Kolotilo se je odločil za menjavo na trenerski klopi. FOTO: Črt Piksi

Zoran Zeljković bi si težko zamislil zahtevnejši začetek na klopi Celja, kakršen se mu obeta v Nemčiji. FOTO: Dejan Javornik
Vitor Campelos zapušča Celje. FOTO: Leon Vidic
Celjski predsednik Valerij Kolotilo se je odločil za menjavo na trenerski klopi. FOTO: Črt Piksi
Jernej Suhadolnik
 15. 9. 2026 | 05:35
4:39
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V nogometu se dogodki pogosto odvijajo s svetlobno hitrostjo. To posebej velja za menjavanje trenerjev, v ta kontekst sodi tudi prestop Zorana Zeljkovića iz Kopra v Celje. Štajerci niso mogli naprej z Vitorjem Campelosom, v zadnjih tednih je bilo moštvo izgubljeno, predsednik kluba Valerij Kolotilo pa je izgubil potrpljenje. Zeljković se torej v Celje seli iz Kopra, s katerim se je boril za vrh prve lige, zdaj bo naslov prvaka njegov imperativ. Toda prvi strahovito velik izziv ga čaka že v sredo v Leverkusnu.

Vitor Campelos zapušča Celje. FOTO: Leon Vidic
Vitor Campelos zapušča Celje. FOTO: Leon Vidic

Celjanom v zadnjem času ni šlo – izgubili so kar tri od štirih tekem v 1. SNL (Brinje, Koper in Bravo), kar je nesprejemljivo za državne prvake in klub, ki želi prvič v svoji zgodovini ubraniti naslov prvaka. Najpogostejša posledica takšnega niza je znana in so jo doživeli tudi Celjani – dobili bodo novega trenerja. Campelos, ki velja za prijaznega možakarja, toda očitno ne najboljšega kriznega menedžerja, je končal svojo zgodbo v Celju, četudi je Štajerce zavihtel v evropsko ligo, na njegov položaj se bo usedel dosedanji trener Kopra Zoran Zeljković.

Že drugič na podoben način iz Kopra

Ljubljančan že drugič na podoben način zapušča slovensko Istro. Prvič ga je s koprske klopi premamila ponudba Olimpije, zdaj je sprejel ponudbo Celja. Tudi tokrat je torej zapustil Koper zaradi ambicioznejšega projekta kluba, ki želi poseči po slovenskih lovorikah in hkrati pustiti pečat v Evropi. Valerij Kolotilo bo moral za predčasno prekinitev pogodbe odšteti Koprčanom tudi odškodnino, govori se, da je predsednik Ante Guberac pristal na znesek med 200.000 in 300.000 evrov.

Zeljkovićeva povezava s Celjem resda ni nova. V sezoni 2017/18 je deloval v knežjem mestu kot pomočnik trenerja Dušana Kosića, pozneje je samostojno trenersko pot gradil pri Iliriji, Krki, Kopru, Olimpiji, latvijski Audi in ruski Rodini. Najmočnejši pečat v Sloveniji je pustil prav na Bonifiki. Koper je pod njegovim vodstvom osvojil pokal, se vrnil v evropska tekmovanja in se vključil tudi v boj za naslov državnega prvaka. Tudi letos je začel obetavno – kljub sobotnem porazu z Olimpijo kotira Koper na tretjem mestu lestvice 1. SNL – štiri točke za vodilnim Mariborom.

Tudi po vrnitvi v Koper je znova vzpostavil moštvo, sposobno tekmovati z najboljšimi v ligi. Prav zato ima njegov odhod z Bonifike dodatno težo. Celje ne dobiva le novega trenerja po slabšem začetku pod Campelosom, temveč človeka, ki zelo dobro pozna enega neposrednih tekmecev v boju za prvenstveno lovoriko.

Start v Leverkusnu

Zeljković bi si težko zamislil zahtevnejši začetek. Leverkusen sodi med najmočnejše nemške klube, četudi začetek njegove bundesligaške sezone ni brezhiben. Po treh kolih je zbral štiri točke, nazadnje je konec tedna v Augsburgu remiziral z 2:2. V napadu premore dovolj kakovosti, da lahko kaznuje sleherno napako, toda uvodne tekme so pokazale tudi določeno obrambno ranljivost kluba, ki je nekoč igral tudi na Štajerskem. Pred 27 leti je bilo v zgodovinski sezoni NK Maribor v Ljudskem vrtu 0:2.

Med slovenskimi trenerji, ki sodijo v podoben mlajši val, je tudi Milan Anđelković, nekdanji branilec Olimpije in Celja, ki si je trenersko ime ustvaril predvsem pri Primorju. Mile bo zdaj sprejel nov izziv prav v Kopru. Anđelković in Zeljković se dobro poznata; če bi se njuni poti v boju za slovenski vrh znova prekrižali, bi dobilo prvenstvo dodatno zgodbo.

Po Nemčiji še zahtevnejši izzivi

Zeljković ne bo imel časa za uvajanje v novem okolju. Z moštvom Celja se bo prvič srečal danes, ko bodo prvaki odpotovali v Nemčijo. Prvi trening z novimi igralci bo tako opravil kar na BayAreni v Leverkusnu, že v sredo (21.00) bo na istem stadionu debitiral v novi vlogi proti mogočnemu Bayerju.

481 MILIJONOV EVROV velja na trgu moštvo Bayerja, 15 milijonov € moštvo Celja.

Za Zeljkovića bo evropski debi pomemben, toda dolgoročno bo njegova glavna naloga vendarle drugačna. Celje želi ubraniti oziroma znova osvojiti naslov slovenskega prvaka, pri tem pa bo med njegovimi tekmeci tudi Koper – prav moštvo, ki ga Zeljković pozna do najmanjše podrobnosti in ga je še pred kratkim sam pripravljal na prav isti boj.

 

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