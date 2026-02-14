Zgodovinska zlata kolajna za Brazilijo, Kranjec ni ponovil čudežne vožnje iz Pekinga

Brazilski alpski smučar Lucas Pinheiro Braathen je novi olimpijski prvak v veleslalomu. Petindvajsetletnik je vodil že po prvi vožnji, v finalu pa ni klonil pod pritiskom ter na svojih prvih olimpijskih igrah za Brazilijo osvojil prvo kolajno na velikih tekmovanjih. Slovenec Žan Kranjec je osvojil 12. mesto (+2,44). Srebro je osvojil Švicar Marco Odermatt z zaostankom 58 stotink sekunde, Švicar Loic Meillard je osvojil bron z zaostankom 1,17 sekunde.

Braathen, ki je bil do leta 2023 član Norveške, od leta 2024 pa nastopa za domovino svoje matere Brazilije, je s prednostjo 95 stotink sekunde vodil že po prvi vožnji pred olimpijskim prvakom iz Pekinga Odermattom. Slovenski tekmovalec v Bormio ni prišel v šampionski formi. Na progo se je pognal z ugodno startno številko osem takoj po elitni sedmerici. Vendar pa se na postavitvi svojega trenerja Mihe Verdnika ni znašel. Zaostanek 2,11 sekunde je pomenil deveti čas in napad iz ozadja. Kranjec v finalu ni ponovil čudežne vožnje, ki mu je pred štirimi leti v Pekingu kot osmemu po prvi vožnji na koncu prinesla srebrno olimpijsko kolajno.

Ob Kranjčevem nastopu je vodil Avstrijec Marco Schwarz, ki je bil na prvi progi komaj 18. Kranjec je s prve vožnje prinesel 63 stotink zaloge ter se pogumno pognal v boj za odličje. Že v prvem odseku je izgubil skoraj dve desetinki, nato je v drugem odseku stopil na plin in si zagotovil pol sekunde prednosti. Pred finišem je imel 11 stotink zaloge, a je v zadnjih metrih izgubil vso prednost in ciljno črto prečkal kot četrti z zaostankom 16 stotink sekunde za Schwarzem.