Zgodovinski dan Nike in Domna v Klingenthalu

Svetovna prvaka in rekorderja Nika Prevc in Domen Prevc sta spisala novo odmevno poglavje v zgodovini smučarskih skokov. Oba sta namreč predvčerajšnjim v Klingenthalu premagala vso konkurenco ter tako postala prva sestra in brat, ki sta isti dan slavila zmagi v svetovnem pokalu. V športnih krogih je še posebej močno odmeval podvig »Domenatorja«, kakor so 26-letnega asa iz Selške doline poimenovali nekateri tuji strokovni komentatorji. Slovenski šampion je namreč v obeh serijah poletel najdlje med vsemi (142,5 m in 143 m) ter z velikansko prednostjo osvojil prvo mesto. Na koncu je imel pred drugouvrščenim avstrijskim asom Stefanom Kraftom (132,5 m in 133,5 m), ki se je uspešno vrnil z očetovskega dopusta, kar 25,5 točke naskoka. Na veselje domačih navijačev se je na tretjo stopnico povzpel najboljši Nemec Philipp Raimund (134 m in 131 m).

25,5 točke je znašala prednost Domna Prevca na sobotni tekmi pred drugouvrščenim Stefanom Kraftom.

Nika Prevc je takole v finalu sobotne tekme v Klingenthalu preskočila zeleno črto. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

»Tokrat sem se počutil res dobro. Od ponedeljka do srede sem bil zaradi številnih obveznosti, ki smo jih imeli zavoljo prireditve za najboljšega športnika leta Slovenije, že precej izčrpan, utrujenost pa sem čutil tudi ob četrtkovem prihodu v Klingenthal. Toda kljub temu sem zbral dovolj energije za takšno predstavo, zagotovo mi je pri tem pomagalo tudi to, da imam tako rad to skakalnico,« je po tretji zaporedni zmagi, s katero se je še utrdil na vrhu skupne razvrstitve, razmišljal najmlajši od bratov Prevc.

Med elitno deseterico se je od naših v soboto prebil tudi devetouvrščeni Timi Zajc, nove točke je s 16. mestom osvojil še Anže Lanišek.

134 točk drugouvrščena Nika Prevc v seštevku za svetovni pokal zaostaja za japonsko nosilko rumene majice Nozomi Marujama.

Domen Prevc je bil razred zase v areni Vogtland. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Tudi Nika Prevc obakrat najdaljša

V podobnem slogu je predvčerajšnjim na največji napravi na Saškem zmagala tudi Nika Prevc, ki je bila s 135 in 138 metri – tako kot Domen – najdaljša v obeh serijah. Toda njena prednost je bila na koncu vendarle občutno manjša od bratove, saj je imela pred najbližjo zasledovalko in nosilko rumene majice, Japonko Nozomi Marujama (134 m in 135 m), ki je bila najboljša na petkovi preizkušnji, natanko štiri točke naskoka. Precej več – 21,7 točke – je na tretjem mestu zaostala Norvežanka Anna Odine Strøm (128,5 m in 131,5 m).

25. ZMAGO je v svetovnem pokalu slavila Nika Prevc.

»Ko sem videla Nozomijin finalni nastop, sem vedela, da moram tudi sama skočiti dobro. Na srečo se mi je uspelo zbrati, uspeha pa sem seveda zelo vesela,« je na novinarski konferenci povedala Prevčeva in priznala, da se na skakalnici v areni Vogtland doslej ni počutila najbolj močno in varno. »Zaradi tega potrebujem več časa, da se prilagodim nanjo. Zdaj še malo bolje vem, kaj moram popraviti za naslednjič,« je pojasnila 20-letna šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih. Prevčeva, katere zaostanek za vodilno v skupni razvrstitvi Marujamo je ostal enak kot pred Klingenthalom – 134 točk, je tako dosegla tretjo zmago v olimpijski zimi in skupno 25. v svetovnem pokalu, s katero je prehitela svojega najstarejšega brata Petra Prevca (24).

Nika Prevc je zmagala pred Japonko Nozomi Marujama in Norvežanko Anna Odine Strøm. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nika Vodan je desetemu mestu dodala še osmo, obakrat sta v finale skočili tudi Maja Kovačič (21. in 23.) in Katra Komar (25. in 27.), medtem ko sta se Jerica Jesenko in Tinkara Komar tudi iz Nemčije vrnili praznih rok. Naslednje preizkušnje bodo konec tedna na sporedu v Engelbergu, ki se ga Prevčeva – kot je sama poudarila – že zelo veseli.