  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SMUČARSKI SKOKI

Zgodovinski dan Nike in Domna v Klingenthalu

Prevčeva slavila že tretjo zmago v sezoni in skupno 25. v svetovnem pokalu. Velikanska prednost svetovnega prvaka in rekorderja iz Selške doline.
Z zmagovalko Niko Prevc (levo) so se veselile tudi njene reprezentančne kolegice. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Z zmagovalko Niko Prevc (levo) so se veselile tudi njene reprezentančne kolegice. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nika Prevc je takole v finalu sobotne tekme v Klingenthalu preskočila zeleno črto. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nika Prevc je takole v finalu sobotne tekme v Klingenthalu preskočila zeleno črto. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Domen Prevc je bil razred zase v areni Vogtland. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Domen Prevc je bil razred zase v areni Vogtland. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nika Prevc je zmagala pred Japonko Nozomi Marujama in Norvežanko Anna Odine Strøm. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nika Prevc je zmagala pred Japonko Nozomi Marujama in Norvežanko Anna Odine Strøm. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Z zmagovalko Niko Prevc (levo) so se veselile tudi njene reprezentančne kolegice. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Nika Prevc je takole v finalu sobotne tekme v Klingenthalu preskočila zeleno črto. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Domen Prevc je bil razred zase v areni Vogtland. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Nika Prevc je zmagala pred Japonko Nozomi Marujama in Norvežanko Anna Odine Strøm. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Miha Šimnovec
 15. 12. 2025 | 06:40
3:50
A+A-

Svetovna prvaka in rekorderja Nika Prevc in Domen Prevc sta spisala novo odmevno poglavje v zgodovini smučarskih skokov. Oba sta namreč predvčerajšnjim v Klingenthalu premagala vso konkurenco ter tako postala prva sestra in brat, ki sta isti dan slavila zmagi v svetovnem pokalu. V športnih krogih je še posebej močno odmeval podvig »Domenatorja«, kakor so 26-letnega asa iz Selške doline poimenovali nekateri tuji strokovni komentatorji. Slovenski šampion je namreč v obeh serijah poletel najdlje med vsemi (142,5 m in 143 m) ter z velikansko prednostjo osvojil prvo mesto. Na koncu je imel pred drugouvrščenim avstrijskim asom Stefanom Kraftom (132,5 m in 133,5 m), ki se je uspešno vrnil z očetovskega dopusta, kar 25,5 točke naskoka. Na veselje domačih navijačev se je na tretjo stopnico povzpel najboljši Nemec Philipp Raimund (134 m in 131 m).

25,5 točke

je znašala prednost Domna Prevca na sobotni tekmi pred drugouvrščenim Stefanom Kraftom.

Nika Prevc je takole v finalu sobotne tekme v Klingenthalu preskočila zeleno črto. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Nika Prevc je takole v finalu sobotne tekme v Klingenthalu preskočila zeleno črto. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

»Tokrat sem se počutil res dobro. Od ponedeljka do srede sem bil zaradi številnih obveznosti, ki smo jih imeli zavoljo prireditve za najboljšega športnika leta Slovenije, že precej izčrpan, utrujenost pa sem čutil tudi ob četrtkovem prihodu v Klingenthal. Toda kljub temu sem zbral dovolj energije za takšno predstavo, zagotovo mi je pri tem pomagalo tudi to, da imam tako rad to skakalnico,« je po tretji zaporedni zmagi, s katero se je še utrdil na vrhu skupne razvrstitve, razmišljal najmlajši od bratov Prevc.

Med elitno deseterico se je od naših v soboto prebil tudi devetouvrščeni Timi Zajc, nove točke je s 16. mestom osvojil še Anže Lanišek.

134 točk

drugouvrščena Nika Prevc v seštevku za svetovni pokal zaostaja za japonsko nosilko rumene majice Nozomi Marujama.

Domen Prevc je bil razred zase v areni Vogtland. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Domen Prevc je bil razred zase v areni Vogtland. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Tudi Nika Prevc obakrat najdaljša

V podobnem slogu je predvčerajšnjim na največji napravi na Saškem zmagala tudi Nika Prevc, ki je bila s 135 in 138 metri – tako kot Domen – najdaljša v obeh serijah. Toda njena prednost je bila na koncu vendarle občutno manjša od bratove, saj je imela pred najbližjo zasledovalko in nosilko rumene majice, Japonko Nozomi Marujama (134 m in 135 m), ki je bila najboljša na petkovi preizkušnji, natanko štiri točke naskoka. Precej več – 21,7 točke – je na tretjem mestu zaostala Norvežanka Anna Odine Strøm (128,5 m in 131,5 m).

25. ZMAGO

je v svetovnem pokalu slavila Nika Prevc.

»Ko sem videla Nozomijin finalni nastop, sem vedela, da moram tudi sama skočiti dobro. Na srečo se mi je uspelo zbrati, uspeha pa sem seveda zelo vesela,« je na novinarski konferenci povedala Prevčeva in priznala, da se na skakalnici v areni Vogtland doslej ni počutila najbolj močno in varno. »Zaradi tega potrebujem več časa, da se prilagodim nanjo. Zdaj še malo bolje vem, kaj moram popraviti za naslednjič,« je pojasnila 20-letna šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih. Prevčeva, katere zaostanek za vodilno v skupni razvrstitvi Marujamo je ostal enak kot pred Klingenthalom – 134 točk, je tako dosegla tretjo zmago v olimpijski zimi in skupno 25. v svetovnem pokalu, s katero je prehitela svojega najstarejšega brata Petra Prevca (24).

Nika Prevc je zmagala pred Japonko Nozomi Marujama in Norvežanko Anna Odine Strøm. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
Nika Prevc je zmagala pred Japonko Nozomi Marujama in Norvežanko Anna Odine Strøm. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nika Vodan je desetemu mestu dodala še osmo, obakrat sta v finale skočili tudi Maja Kovačič (21. in 23.) in Katra Komar (25. in 27.), medtem ko sta se Jerica Jesenko in Tinkara Komar tudi iz Nemčije vrnili praznih rok. Naslednje preizkušnje bodo konec tedna na sporedu v Engelbergu, ki se ga Prevčeva – kot je sama poudarila – že zelo veseli.

Več iz teme

Nika PrevcKlingenthalDomen PrevcAnže LanišekTimi ZajcStefan Kraftsmučarski skokizimasmučanjezimski športi
ZADNJE NOVICE
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: od matevža, bujte repe do palačink

Pečenica z matevžem, zapečene palačinke, testenine iz ene ponve, bujta repa in hrustljavi ribji ocvrtki. Domača kosila za vsak dan.
Odprta kuhinja15. 12. 2025 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Fantje se razhajajo, a obljubljajo: Ko bo ekipa skupaj, bomo spet zaigrali

Ansambel iz okolice Maribora po 11 uspešnih letih naznanil slovo.
Mojca Marot15. 12. 2025 | 07:25
07:15
Novice  |  Svet
TERORISTIČNI NAPAD

Oče in sin v Avstraliji napadla Jude, ubila 15 ljudi (FOTO)

Albanese po napadu v Sydneyju napovedal možnost zaostritve zakonodaje o orožju.
15. 12. 2025 | 07:15
07:12
Šport  |  Tekme
NBA

Dončić in LeBron odločila dramo proti Sunsom (VIDEO)

Slovenski as je imel slab strelski večer, vseeno pa je bil prvi strelec jezernikov.
15. 12. 2025 | 07:12
07:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZDA IN SYDNEY

Študentka znova ujeta v strelski napad: »Neverjetno in grozljivo, da se mi to dogaja že drugič«

Krogle deževale na znameniti plaži Bondi v Sydneyju. Neznani moški na elitni univerzi Brown streljal na študente.
15. 12. 2025 | 07:05
06:40
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Zgodovinski dan Nike in Domna v Klingenthalu

Prevčeva slavila že tretjo zmago v sezoni in skupno 25. v svetovnem pokalu. Velikanska prednost svetovnega prvaka in rekorderja iz Selške doline.
Miha Šimnovec15. 12. 2025 | 06:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki