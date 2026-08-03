Zgodovinski podvig slovenskih odbojkarjev

V tretje slovenski moški odbojkarski reprezentanci v ligi narodov še ni šlo rado, v četrtem nastopu v malem finalu pa ji niti neugodna izbrana vrsta Japonske ni mogla preprečiti osvojitve krstne kolajne v tem tekmovanju. V včerajšnjem dvoboju za tretje mesto na zaključnem turnirju v Ningboju na Kitajskem so naši asi, ki so morali v sobotnem polfinalu z 0:3 (-16, -19, -17) priznati premoč Poljakom, pokazali zobe in se z zmago s 3:1 (21, -26, 22, 22) na najlepši način oddolžili Azijcem za več bolečih porazov v zadnjih letih. Kapetan Tine Urnaut so se tako – tudi na navdušenje številnih kitajskih navijačic – veselili zgodovinskega prvega odličja v ligi narodov.

»Noro! Še dan pred tekmo sva si s sostanovalcem Janom Kozamernikom pogledala medsebojno razmerje tekem z Japonci in videla, da vodijo z 8:3 v zmagah, pri čemer so dobili zadnjih sedem dvobojev. Toda kljub temu sem imel dober občutek, saj smo igrali v ligi narodov igrali vrhunsko. Tako zelo sem srečen, da nam je tokrat le uspelo zmagati,« ni skrival navdušenja Rok Možič, ki je k včerajšnjemu podvigu prispeval 22 točk. Več – 24 – jih dosegel zgolj Nik Mujanović. V japonskem moštvu, ki je znova nudilo dostojen odpor, je bil z dvajsetimi točkami najboljši Takahaši Ran.

Tekma za tretje mesto Slovenija – Japonska 3:1 (21, -26, 22, 22) Gimnazija Beilun, gledalcev 5389, sodnika: Cespedes (Dom. republika) in Choi (Južna Koreja). Slovenija: Pajenk, Planinšič 3 (1 as, 2 bloka), Kozamernik 10 (2 bloka), Marovt, Bračko, Štalekar 7 (1 as, 4 bloki), Okroglič, Urnaut 9, Možič 23 (2 asa), Mujanović 24 (1 as, 2 bloka), Ja. Kržič 1, Jo. Kržič, Najdič, Šen 1 (1 as).

Japonska: Nišida 10 (1 blok), Fukacu 1 (1 as), Mijaura 6, Ocuka 9 (1 as), Jamauči 4 (2 bloka), Tomita, Ran 20 (1 as), Ogava, Išikava 2, Kai 1, Nišimoto 2 (1 blok), Jamamoto, Eiro, Larry 5 (1 blok).

»Moram reči, da si je ta ekipa zares zaslužila to odličje. Tinetu (Urnautu) in Alenu (Pajenku), ki sta na ta dan čakala dvajset let, sem rekel, da ga bomo to pot osvojili. In res smo ga,« je od silne sreče kar žarel 24-letni Mariborčan, ki je bil med najzaslužnejšimi za ta zgodovinski uspeh naše odbojkarske reprezentance. »Osvojili smo nekaj nesrečnih četrtih mest, pri čemer smo imeli obilo smole, zdaj pa smo tako zelo srečni. Ta bron je za nas kakor zlato. Kočno nam je uspelo in težko z besedami opišem, kako zelo sem ponosen na to moštvo. Uspelo nam je nekaj posebnega, osvojili smo prvo kolajno za Slovenijo v ligi narodov, ki nam je nihče več ne more vzeti. Tega se bomo večno spominjali,« je poudaril Možič.

Soli: Nič nam ni bilo podarjeno Po tekmi ni skrival zadovoljstva niti Fabio Soli, selektor Slovenije: »Zelo smo veseli in ponosen sem na svoje igralce. Opravili so izjemno delo. Po porazu s Poljsko nam zagotovo ni bilo lahko. Z besedami ne morem opisati, kako zelo sem vesel in ponosen na to mlado ekipo. Spisali smo novo poglavje v zgodovini. Po tekmi sem fantom dejal, da je tokratni uspeh sad trdega dela in da nam prav nič ni bilo podarjeno. To smo lahko dosegli le z maksimalnim trudom.«

Pokazali svoj pravi značaj

Podobno je razmišljal tudi njegov hotelski sostanovalec Kozamernik. »Od začetka smo igrali fenomenalno in pokazali naš pravi značaj. To sicer ni bila popolna odbojka, saj smo delali tudi napake, vendar pa smo se znali po njih pobrati. Za nami je dolgo poletje in želim si, da bi to, kar smo zgradili doslej, gradili še naprej ter dosegli še kaj lepega,« je 30-letni Ljubljančan svoj pogled že usmeril proti naslednjim izzivom.

Končno zmago so v ligi narodov poželi Poljaki, ki so v velikem finalu po hudem boju s 3:2 (21, -23, -27, 23, 10) strli odpor Američanov.