Zgodovinsko zlato za slovenske kajakaše na ekipni tekmi SP

Slovenski kajakaši so v Oklahomi Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev, doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. Zlato kolajno so v ZDA osvojili Peter Kauzer, Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc.

Slovenci so za 11 stotink sekunde premagali Švicarje, sekundo in 18 stotink pa bronaste Avstrijce. Prvi favoriti in branilci naslova, Francozi, ki so šli v zvezdniški zasedbi na progo kot zadnji, so povzročili nekaj drame. Na vodi so bili sicer najhitrejši, a so jim sodniki prisodili 50 kazenskih sekund, nato pa dolgo časa preverjali, ali je bila kazen upravičena. Na koncu so odločitev potrdili, kar je pomenilo veselje v slovenski reprezentanci.

»Meni ta zmaga res veliko pomeni. Star sem 42 let, ekipno zmago sem, res dolgo čas lovil. Z ekipo sem že bil evropski prvak, osvajal medalje na svetovnih prvenstvih, a zlata medalja je mi je manjkala,« je organizatorjem dejal Kauzer, ki v pogovoru ni potrdil, da ga bodo v Oklahoma Cityju videli tudi čez dve leti na olimpijskih igrah: »Ali bom nadaljeval s kariero, se bom odločil po sezoni.«

Kauzer, ki mu je v izjavi nekaj hvalospevov namenil tudi mladi Žiga Lin Hočevar - ta sicer letos ni v kajakaški ekipi, a je za ekipno tekmo zamenjal Martina Srabotnika, je na svetovnih prvenstvih prvo ekipno kolajno osvojil že leta 2005 v Penrithu, skupaj z Andrejem Nolimalom in Dejanom Kraljem je bil tretji.

Bronasto kolajno je sicer dvakratni svetovni posamični prvak, osvojil tudi leta 2017 v Pauju, ko je veslal skupaj s Srabotnikom in Žanom Jakšetom, in tudi leta 2021, takrat sta bila v ekipi še Srabotnik in Niko Testen.