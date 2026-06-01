Žiga Lin od mature do dveh zmag, Eva Alina polna adrenalina

Nova sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah bi se za družino Hočevar težko začela lepše. Eva Alina je namreč krstni zmagi, ki jo je v petek pred domačimi navijači slavila v kajaku, dan pozneje na progi v Tacnu oziroma na Brodu dodala še srebrno kolajno v kanuju, v katerem je malo zatem z zlato lovoriko zablestel njen brat Žiga Lin, ki je bil razred zase tudi včeraj v kajakaškem krosu. Slovensko slavje je s tretjim mestom v kanuju dopolnil Luka Božič.

Žiga Lin Hočevar je spisal prav posebno zgodbo. Potem ko je v soboto zjutraj opravljal maturitetni izpit iz angleščine, je odhitel na preizkušnjo pod Šmarno goro in po krajši pripravi z odliko opravil z zahtevno progo na Savi. »Ko sem se peljal proti šoli, sem bil res zelo živčen – a še bolj kot zaradi izpita zavoljo tekme, na kateri sem si res želel dati vse od sebe in zmagati. To mi ogromno pomeni, verjamem, da tudi očetu Simonu, materi Tanji, Evi Alini ... To je uspeh za vse, ki se trudimo,« je po podvigu poudaril 18-letni Ljubljančan, ki je imel na koncu 2,75 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Čehom Vaclavom Chaloupko in 3,05 sekunde pred tretjeuvrščenim Božičem. V finalu je od naših nastopil tudi Benjamin Savšek (+ 53,59), ki pa zaradi 54 kazenskih sekund ni mogel izvleči več od 10. mesta.

Kot je v nadaljevanju pribil Žiga Lin, si želi vsakič znova dokazati, da je v razmerah, ki jih imajo na voljo, sposoben posegati po vrhu. »To zmago si bom zapomnil za vse življenje. Zgodba z maturo in prvim mestom na tekmi je po svoje čudovita in nepozabna, a takšnega stresa ne bi več rad doživel. Zdaj se vse skupaj sliši dobro, lahko pa mi verjamete, da ni bilo prijetno,« je bitko z maturo in tekmeci podoživel Hočevar, ki se je predlani na tacenski progi veselil tudi članskega naslova evropskega prvaka v kanuju. Zmago v krosu je posvetil preminulemu Dušanu Kondi, dolgoletnemu predsedniku Kajak kanu kluba Nivo Celje. »Upam, da si ponosen na nas ...«

Po zmagi je slabo spala

Zelo natrpan urnik je imela minuli konec tedna tudi njegova sestra Eva Alina, ki je nastopila na vseh treh tekmah. »Po petkovi zmagi v kajaku sem v noči na soboto le s težavo zatisnila očesi in nisem spala najbolje. Zaradi adrenalina, ki se je nakopičil v meni, sem potrebovala kar nekaj časa, da sem se umirila in se pripravila za naslednjo preizkušnjo. Ker se v kanuju počutim še bolje kot v kajaku, je bilo breme lastnih pričakovanj še večje, posledično je bil večji tudi pritisk. Želela sem si še eno dobro predstavo in še eno kolajno,« je razkrila 24-letna Ljubljančanka in pripomnila, da ji je po drugi strani petkov podvig vlil dodatno samozavest.

S svojim nastopom (za 0,70 sekunde je zaostala zgolj za češko zmagovalko Terezo Kneblovo) je bila zadovoljna, ker se ji je le za malo izmuznila druga zmaga, pa ni imela grenkega priokusa. »Če bi me še kdo decembra vprašal, ali se bom sposobna na tekmovanju za svetovni pokal v Tacnu boriti za kolajne, ne vem, ali bi mu odgovorila pritrdilno. Takrat se mi je zares zdelo, da v primerjavi s tekmicami zamujam. Zaradi zlomljene roke sem nato vadila po prilagojenem programu, ki pa se je izkazal za zelo dobrega. Ponosna sem na celotno ekipo, da smo tako hitro in dobro spet pripravili moje zapestje za veslanje,« je po imenitnem startu v sezono kar žarela od navdušenja absolventka študija kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani, ob kateri je od Slovenk v finalu kanuja nastopila tudi Lea Novak, ki je z zaostankom 10,94 sekunde zasedla 8. mesto. V kajakaškem krosu sta se obe prebili do četrtfinala.

Žiga Lin Hočevar (na sredini) se je takole veselil zmage v kanuju, v katerem je slovensko slavje dopolnil tretjeuvrščeni Luka Božič (desno).

Kakor je poudarila, so poseben čar tekmovanju dale tudi polne tribune. »Zares je bilo lepo tekmovati. Pred finalom sem si šla ogledat, kakšno je vzdušje ob progi, da ne bi – ko bi se spustila čez tacensko zapornico – doživela šoka. Ko sem videla, koliko ljudi bo navijalo zame, mi je po žilah stekel adrenalin. Ko sem potem tik pred svojim nastopom slišala njihovo bučno podporo za Leo (Novak), sem dobila še dodatno energijo. Zares sem vesela, da se je zbralo toliko gledalcev, kar mi res pomeni ogromno. Zagotovo imajo tudi navijači svoj del zaslug za naše uspešne nastope,« je še dejala Hočevarjeva, ki bo – kakor njen brat – visoko merila tudi na naslednji postaji za svetovni pokal konec tedna v Pragi.