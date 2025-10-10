Zlepa ali zgrda, v Prištini šteje zgolj zmaga

BRDO • Odličen teden priprav na sončnem Brdu se je včeraj dopoldne iztekel z zadnjim treningom, na katerem je slovenski nogometni selektor Matjaž Kek z igralci pilil podrobnosti za današnji naskok na zmago v Prištini, kjer naše reprezentance čaka nabrušena izbrana vrsta Kosova. Taktični načrt je ostal za zaprtimi vrati, o jurišu od prve minute se bomo lahko prepričali nekaj minut pred deveto zvečer, ko se bo za Jana Oblaka & Co. začel prvi finale teh kvalifikacij za SP 2026. Če bo odziv po bledem Baslu pravi, bodo sledili vsaj še trije.

1 točko ima Slovenija iz dosedanjih dveh tekem v kvalifikacijah za SP 2026.

Po hladnem in mestoma sneženem koncu tedna so bile razmere za vadbo na Brdu ta teden odlične, čeprav na igrišču št. 1 travnata podlaga spominja na načeto zelenico v Stožicah, s katero se bodo Slovenci spoprijeli v ponedeljek. Še prej bo na vrsti misija na Kosovu, v Prištino so se za vsega nekaj več kot 24 ur odpravili včeraj ob šestih zvečer. Na srečo v polni postavi in pripravljeni za igro, je pojasnil Kek: »Le Timi Max Elšnik je imel nekaj težav, a je že v sredo opravil večji del treninga in bo nared, tako kot vsi drugi, ki so v kadru.« Prisilnih sprememb tokrat ni bilo, začetna postava bo navzlic rezultatskemu pritisku lahko videti nekoliko drugače.

Po koliko spremembah bo posegel selektor? Sandi Lovrić je v Udineseju od poškodbe v Baslu na stranskem tiru, težave ima Kek tudi s Petrom Stojanovićem, ki v Legii ne igra redno. Na vrata enajsterice trkajo Svit Sešlar, Tamar Svetlin, v bolj odprti različici s hitrostjo na krilu tudi Danijel Šturm, vsi so priložnost dobili tudi v Švici. »Proti Kosovu bo potrebno preživeti prvi pritisk in jih umiriti, nato bomo lahko razvili našo igro. Računica je jasna, potrebujemo šest točk, če želimo na svetovno prvenstvo. S to miselnostjo se pripravljamo že ves teden. Ne bo lahko, a od naše kakovosti ne bežimo,« ostaja na trdnih tleh motor na sredini igrišča Adam Gnezda Čerin.

Veliko dvobojev na telo

Juriš od prve minute proti reprezentanci, ki blesti v tranziciji in hitro kaznuje napake z nasprotnimi napadi, je lahko dvorezen meč, po drugi strani bi hiter gol sprostil Slovence in odprl prostor, da razvijejo pravo igro ter nadzorujejo žogo na sredini igrišča. Gostitelji so pravega italijanskega »cattenacia« iz 90. let vajeni in v njem uživajo. »Pod Francom Fodo je Kosovo zelo kompaktna reprezentanca, ki sloni na agresivni igri, veliko bo trdih dvobojev in odbitih žog, imajo pa tudi nekaj posameznikov, ki štrlijo ven iz povprečja. Na vse to smo pripravljeni, na koncu bo štel le rezultat,« pravi Kek. Zgrda ali zlepa, vseeno, le da bo končni rezultat v prid Slovencev.

Pod Francom Fodo je Kosovo zelo kompaktna reprezentanca, ki sloni na agresivni igri, veliko bo trdih dvobojev in odbitih žog.

Na Kosovu se v zadnjih dneh bolj kot s Slovenci ukvarjajo s prihodnostjo nadarjenih nogometašev v izbrani vrsti. Komentator na kosovski televiziji Alban Lumi je poskrbel za evforijo, ko je napovedal, da je 19-letni nogometaš Bayerna z nemškim potnim listom Arijon Ibrahimović (kot posojen igralec igra za Heidenheim) tik pred prestopom v izbrano vrsto Kosova. Dobro kaže tudi napadalcu Hoffenheima Fisniku Asslaniju, ki je po navedbah nemškega Skya blizu dogovora z Barcelono za prihajajočo sezono. Augsburg, Hoffeheim, Bayern, Barcelona, Sassuolo, Mallorca, … Kakovosti v reprezentanci Kosova ne manjka.

Stožice bodo polne

Ob dogajanju v Prištini bo zanimiv tudi pogled na semafor v Stockholmu, kjer bo Švedska gostila Švico. V taboru prvih slovenskih tekmecev v kvalifikacijah za SP 2026 je bilo pred dvobojem precej nemira, prvi zvezdnik Alexander Isak v Liverpoolu še ni ujel forme, Švedska pa po porazu s Kosovom nujno potrebuje zmago. Za računice je še prezgodaj, Slovencem bi šlo na roko vse razen zmage Švicarjev, ki bi se z devetimi točkami na lestvici pred ponedeljkovim gostovanjem v Stožicah precej oddaljili od zasledovalcev.

Dogajanje na severu Evrope je za Kekove varovance drugotnega pomena, štelo bo le prikazano v prijetno topli, na razprodanih tribunah pa vroči Prištini. Tudi tam Slovenci ne bodo sami, imeli bodo podporo kontingenta slovenske vojske. »To je potrebno spoštovati in se boriti tudi zanje, hkrati pa moramo ta nasprotni moment na tribunah zasukati v naš prid,« je pred odhodom z Brda zaključil Kek. V domovino se bodo Slovenci vrnili v noči na soboto, po kratki regeneraciji se bo pozornost usmerila v dvoboj s Švico. Prodanih je dobrih 11.000 vstopnic, v primeru petkovega uspeha bodo Stožice hitro razprodane.

postavi Slo Kosovo FOTO: Zx