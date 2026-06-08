Zlepa ne bo pozabil dvoboja s Šeškom

NOGOMET

Jaka Bijol je med osrednjimi aduti slovenske nogometne reprezentance.

Četudi slovenske nogometne reprezentance v prihajajočih dneh ne bo na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, so ti uvodni junijski dnevi prav živahni za njo. V svojem tradicionalnem baznem taboru na Brdu pri Kranju se je zbrala na pripravah pred prihajajočimi izzivi. Pri izbrani vrsti ena od vodilnih vlog že dolgo pripada Jaki Bijolu. Korošec iz Vuzenice temeljito piše veliko nogometno zgodbo, na ta reprezentančni zbor je prišel po svoji premierni sezoni v izjemni angleški ligi. Slednja glede na vložek in posledično kakovost ohranja sloves najmočnejše nacionalne v nogometnem svetu, častilcem ...