Zmaga na drugem veleslalomu v Kanadi odšla v Avstrijo, do točk tudi Bucik Jogan

Avstrijka Julia Scheib je zmagovalka drugega veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Mont Tramblantu v Kanadi. Švedinja Sara Hector je osvojila drugo mesto, Novozelandka Alice Robinson je po napaki v finalu končala na tretjem mestu. Edina Slovenka Ana Bucik Jogan, ki je finale ujela za las, je končala na 26. mestu. Robinson, ki je slavila v soboto, je vodila po prvi vožnji, v finalu pa se ji je primerila napaka, ki ji je odnesla boj za zmago. Njen zaostanek je bil na koncu 78 stotink sekunde, zaostanek Hector na drugem mestu je znašal 57 stotink sekunde. Bucik Jogan, ki je bila 30. po prvi vožnji, je za zmagovalko zaostala 4,28 sekunde.

Čeprav ob koncu tedna v Kanadi ni bila na stopničkah, je mesto vodilne v skupnem seštevku ubranila Mikaela Shiffrin. Američanka je bila v soboto šesta, danes pa si je s Švicarko Camille Rast delila četrto mesto (+1,17). Shiffin ima že 458 točk. Robinson še naprej vodi v veleslalomskem seštevku z 292 točkami, zaostanek Scheib pa znaša le še 12 točk.