Zmaga! Nika Prevc v močnem sneženju z rekordom skakalnice: oglejte si posnetek (VIDEO)

Svetova rekorderka in dvakratna dobitnica velikega kristalnega globusa Nika Prevc je v Sapporu na Japonskem za drugo zaporedno zmago v svetovnem pokalu v prvi seriji izenačila rekord skakalnice na tem prizorišču, ki ga ima Norvežanka Maren Lundby s 139,5 m iz leta 2020. Druga serija je bil zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedana.

Dvajsetletna Prevc je s 139,5 m dosegla 134,5 točke in bila 5,3 točke pred Kanadčanko Abigail Strate (128,5 m, 129,2 točke), ki je v soboto prav tako končala na drugem mestu. Tretja je bila tokrat Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud s 135 m in 124,6 točke.

(Oglejte si posnetek):

Nika Vodan je bila sedma (126 m, 114,9), do točk je prišla še tretja Slovenka Maja Kovačič na 29. mestu (108 m, 74,7). Katra Komar je bila 34. (102,5 m, 64,6), 36. pa Taja Terbovšek (95 m, 49,4).

Svetovna prvakinja Prevc je s tem še povečala vodstvo v seštevku svetovnega pokala pred Japonko Nozomi Maruyamo (110 m, 101,2), ki je bila tokrat šele na 12. mestu. Med njima je sedaj 486 točk razlike.

Prevc je dosegla trinajsto zmago v olimpijski sezoni in jih ima 35 v karieri. Obenem je že v soboto izenačila izenačila rekord Japonke Sare Takanashi po številu zmag v pokalu na 18 različnih prizoriščih. Samo Takanashi (63 zmag) je zmagala na več posameznih tekmah pokala kot Prevc.