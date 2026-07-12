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TENIS

Znan je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za grand slam v Wimbledonu: »Jannik, ne maram te več!« (FOTO)

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za grand slam v Wimbledonu. V finalu je s 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 premagal Nemca Alexandra Zvereva. Dvoboj je trajal tri ure in 45 minut, 24-letni Južni Tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice.
FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
G. P., STA
 12. 7. 2026 | 21:30
 12. 7. 2026 | 21:38
4:37
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Jannik Sinner je postal deseti igralec v odprti eri tenisa (od 1968), ki je ubranil naslov na sveti travi. Lani je v finalu prav tako v štirih nizih premagal tokrat zaradi poškodbe odsotnega Španca Carlosa Alcaraza. Prvi igralec sveta je v sedmem finalu prišel do pete zmage na grand slamih, potem ko je pred tem dvakrat osvojil OP Avstralije (2024, 2025) in enkrat OP ZDA (2024). Skupno je bila to jubilejna 30. turnirska zmaga za 24-letnega Južnega Tirolca.

Jannik Sinner (Ita/1) - Alexander Zverev (Nem/2) 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.

S slavjem v All England Clubu je v žep med drugim pospravil ček v višini 4,23 milijona evrov pred obdavčitvijo. Sinner je Zverevu na medsebojnih tekmah pobegnil na 11:4, od tega je dobil kar zadnjih deset obračunov. Zgolj letos je petkrat ugnal Nemca. Devetindvajsetletni Hamburžan ostaja pri edini osvojeni lovoriki na grand slamih z letošnjega Rolanda Garrosa. Zverev je skušal postati šele sedmi igralec v odprti eri, ki bi v eni sezoni osvojil dvojček Roland Garros-Wimbledon. Za Nemca je bil to peti finale. Proti Sinnerju je izgubil na OP Avstralije 2025, ob letošnjem slavju v Parizu in finalu leta 2024 pa ima še poraz v finalu OP ZDA leta 2020.

Zverevu v uteho ostaja denarna nagrada v višini 2,1 milijona evrov in ponedeljkov skok na drugo mesto posodobljene lestvice ATP

Oba finalista sta bila zelo razpoložena pri začetnem udarcu. Edino priložnost za odvzem servisa je imel v prvem nizu Sinner, a se Nemec v osmi igri ni dal. V podaljšani igri so odločale malenkosti, več poguma pa je pokazal Zverev in s sijajnim forhendom po paraleli dobil 13. igro z 9:7. Tudi v nadaljevanju sta servirala zelo dobro in nista ponujala priložnosti tekmecu. Posledično je tudi drugi niz odločila podaljšana igra, v kateri pa je bil precej boljši Italijan (7:2).

V tretjem in četrtem nizu velikih razlik med obema ni bilo, je pa Sinner udaril v pravem trenutku. Za razliko od Zvereva, ki je v sedmi igri tretjega niza prišel šele do prve priložnosti za brejk, je Sinner kljub temu, da je pristal na zadnjici, v osmi igri povedel s 5:3 in bil nekaj trenutkov kasneje le še niz oddaljen od drugega naslova na sveti travi. Tudi v četrtem je Sinner bolj pretil, potem ko si je v sedmi igri priigral tri priložnosti za brejk. Nemec je dve zaporedni še ubranil, tretjo pa je Italijan izkoristil in se veselil pete lovorike na grand slamih.

»Oba sva zelo dobro začela in hitro servirala. Z ekipo smo se na najboljši način pripravili na dvoboj in za to gre zahvala moji ekipi in družini. Za to, da je bil finale tako izjemen, sta potrebna dva. Seveda sem zadovoljen z zmago, še bolj pa z ravnjo tenisa, ki sva jo prikazala«, je v prvem odzivu dejal Sinner. »Ni boljšega mesta za igranje tenisa, kot so ta igrišča. Ko se zjutraj na dan finala zbudiš, čutiš nervozo, saj gre za poseben dan. Nikoli ne veš, kdaj se boš vrnil in zato ničesar ne jemljem kot samoumevno,« je še povedal Italijan. »Oba sta en drugemu namenila številne lepe besede ter nekaj šal. Vem, da je tvoj drug velik cilj postati št. 1. Prišel si že zelo blizu in moram se te pošteno paziti,« je v smehu dejal prvi lopar sveta.

Drugi igralec lestvice ATP mu ni ostal dolžan. »Jannik, ne maram te več,« je z nasmeškom na obrazu razlagal Zverev in dodal: »Ko proti nekomu izgubiš desetkrat zapovrstjo, ni dober občutek. Še enkrat več je pokazal, zakaj je najboljši igralec na svetu. Lepo je bilo s tabo deliti osrednje igrišče v finalu, na žalost se mi ni izšlo. Za mano sta izjemna dva meseca, čeprav sem izgubil ta finale. Tu doslej še nisem igral v četrtfinalu in pri 29 letih sem prvič začel verjeti, da lahko osvojim Wimbledon,« je še dodal nemški as.

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zmagolavecgrand slamWimbeldonJannik Sinner
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Znan je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za grand slam v Wimbledonu: »Jannik, ne maram te več!« (FOTO)

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za grand slam v Wimbledonu. V finalu je s 6:7, 7:6, 6:3, 6:4 premagal Nemca Alexandra Zvereva. Dvoboj je trajal tri ure in 45 minut, 24-letni Južni Tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice.
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