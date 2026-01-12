Zormanovi fantje v Oslo z lepo popotnico iz Pariza (FOTO)

Še dobro, da so pripravljalne tekme prav to – pripravljalne. Slovenski rokometaši so na prvem resnem izzivu pred bližnjim evropskim prvenstvom spoznali, da so lahko samo s stoodstotnim pristopom konkurenčni najboljšim. Med slednje sodijo Islandci, ki so Slovence na turnirju v Parizu v prvem polčasu povsem zasenčili. V drugem je ekipa Uroša Zormana pokazala drugačen obraz, na včerajšnjem zadnjem testu pred eurom 2026 pa je proti Avstriji še nadgradila igro in zmagala s 36:31. V petek se bo začelo zares, prva nasprotnica v Oslu bo Črna gora.

Slovenci so 6. t. m. v Trebnjem visoko premagali Kuvajt, v petek pa proti Islandiji bili konkurenčni samo uvodnih deset minut (5:4), nakar so Islandci pokazali, zakaj jih uvrščajo med favorite za kolajne na prvenstvu v treh skandinavskih državah. Ušli so na 10:6, 16:9 in ob polčasu na 21:12, najvišjo prednost pa so imeli na začetku drugega dela pri 23:13. Ko je že grozila boleča zaušnica, pa so Slovenci vendarle strnili vrste v obrambi, kjer se je v vratih izkazal Jože Baznik, in začeli topiti zaostanek. Ta je deset minut pred koncem znašal samo še štiri gole, ko je zadel novinec Andraž Makuc – njegov brat Domen je bil pred tem izključen – za 23:27. Toda potem je sledilo nekaj slovenskih napak in Islandci so zanesljivo prišli do zmage z 32:26. Najboljša strelca za Slovenijo sta bila s petimi goli Andraž Makuc in Blaž Janc, Baznik pa je zbral devet obramb.

Uroš Zorman je imel mešane občutke. FOTO: RZS

Zorman: Marsikaj smo videli

V dvorani La Defense Zorman ni mogel računati na Staša Jovičića in Domna Novaka, ki sta imela nekaj težav, ter Boruta Mačkovška, ki je prišel namesto poškodovanega Aleksa Vlaha in še ni opravil treninga z ekipo. »Ponavlja se neka klasika. Prvi polčas medel, bled, brez energije. Prvih deset minut je še šlo, potem pa smo padli v nek mlin. Islandci so bili boljši. Med polčasoma smo se dogovorili par stvari in v drugem delu pokazali borbeno igro, obramba je na trenutke delovala res odlično. Preizkusili smo tudi nekaj kombinacij, tako da je tekma marsikaj dala, marsikaj smo videli. Skratka, drugi polčas veliko več pozitivnega kot negativnega,« je imel po tekmi mešane občutke Zorman, za katerega bo to peto veliko tekmovanje v vlogi šefa stroke, po SP 2023, EP 2024, OI 2024 in SP 2025.

Včeraj so se Slovenci pomerili še s severnimi sosedi, ki jih je dolgo vodil Aleš Pajovič. Avstrijci, ki bodo na EP nastopili v zelo težki skupini z Nemčijo, Španijo in Srbijo, so na prvi tekmi precej namučili domače Francoze in izgubili z 29:34, proti Slovencem pa niso imeli dinamita. Že ob polčasu je bilo 20:15 za Slovence, za katere sta zaigrala tako Mačkovšek kot Jovičić.

Domen Makuc je bil izključen proti Islandiji. FOTO: RZS

Krim zapravil zmago Rokometašice Krima Mercatorja so bile razočarane po prvi tekmi v letu 2026. Proti Soli so si obetale tretjo zmago v EHF ligi prvakinj, toda zaostale z 0:5 in 4:9. Zatem so ujele tekmice in imele zadnji napad za tretjo zmago, toda niso ga izkoristile ter se po končnih 22:22 morale sprijazniti zgolj s točko, kar jih je še malce bolj oddaljilo od boja za osmino finala elitnega tekmovanja. Obupno slabo realizacijo so sicer nadoknadile s fanatično borbenostjo v obrambi, v kateri je s 13 obrambami blestela Maja Vojnović, vendar to ni bilo dovolj. Ekipa trenerja Žige Novaka bo v nedeljo gostovala pri CSM Bukarešti. S šestimi goli je bila najbolj učinkovita Grace Zaadi, prav toliko jih je pri gostjah dosegla zvezdnica Camilla Herrem.

Janc: Dobra popotnica

»Hvala organizatorjem za zelo kakovosten turnir in spektakel. Prva tekma proti Islandiji se ni izšla po naših željah, proti Avstriji pa smo popravili vtis. Premagali smo odlično ekipo Avstrije in mislim, da se z lepo popotnico odpravljamo na Norveško,« je bil zadovoljen kapetan Janc: »Pokazali smo pravo energijo, željo, borbo, naredili manj tehničnih napak. Zdaj moramo samo še rasti iz tekme v tekmo.« Slovenci bodo na Norveško odpotovali v sredo, v četrtek se bo začelo 17. EP, v petek pa bodo igrali proti Črni gori. V skupini D sta še Švica in Ferski otoki. Slovenija je doslej nastopila na 15. turnirjih najboljših na stari celini, nazadnje je bila v Nemčiji šesta, edino kolajno je osvojila na domačem EP 2004, ko je bila druga. Osnovni cilj na letošnjem prvenstvu bo preboj v glavni del.