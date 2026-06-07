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ROLAND GARROS

Zverev v Parizu prišel do uspeha kariere

Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za grand slam na odprtem prvenstvu Francije.
Alexander Zverev FOTO: Benoit Tessier Reuters
Alexander Zverev FOTO: Benoit Tessier Reuters
STA
 7. 6. 2026 | 20:04
2:03
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Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za grand slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Rolanda Garrosa je v finalu upravičil vlogo favorita ter po štirih urah in 16 minutah s 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1 premagal Italijana Flavia Cobollija. Za 29-letnega Nemca je bil to prvi naslov na turnirjih velike četverice. Zverev se je tako po izgubljenih finalih na OP ZDA 2020, Rolandu Garrosu 2024 in lanskem OP Avstralije vendarle veselil prve zmage na grand slamih. V finalu je imel precej težav s Cobollijem, ki je igral v prvem finalu za grand slam.

Alexander Zverev in Flavio Cobolli FOTO: Dimitar Dilkoff Afp
Alexander Zverev in Flavio Cobolli FOTO: Dimitar Dilkoff Afp

Ta je precej nenadejano prišel do finala v zgornji polovici žreba, v kateri je hitro izpadel prvi favorit pred turnirjem in prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner. Za Zvereva je bil to 25. naslov v karieri in tako želen prvi na turnirjih velike četverice v skupno 41 nastopih. Na ponedeljkovi posodobljeni lestvici ATP bo kljub zmagi ostal na tretjem mestu, a se bo precej približal poškodovanemu Špancu Carlosu Alcarazu. Prvi ostaja Sinner, ki bo imel 3500 točk naskoka pred Alcarazom in po novem še 6200 točk prednosti pred Zverevom. 

Največji uspeh za Cobollija doslej

Za Cobollija je bil pariški finale šele šesti na najvišji ravni, torej od turnirjev ATP 250 in višje. Letos je dobil turnir v Acapulcu in izgubil v finalu Münchna. V karieri je zbral tri lovorike, v finale pa je napredoval po predaji rojaka Mattea Arnaldija, ki je pred polfinalnim obračunom zbolel. Kljub porazu je to za Cobollija daleč največji uspeh v karieri, prvič pa bo v ponedeljek napredoval tudi med deset najboljših na lestvici ATP.

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