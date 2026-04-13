Zviti gleženj odgnal sanje o novi zmagi, vse se je podrlo po poškodbi Tamare Zidanšek

Novega poglavja slovenske teniške pravljice tokrat ne bo. Naša ženska reprezentanca, ki je prav na Obali pred tremi leti, takrat v športnem parku Bonifika v Kopru, navdušila ob zgodovinski uvrstitvi na finalni turnir ekipnega svetovnega prvenstva, tokrat v Portorožu ni ponovila podviga. Španija je bila na koncu boljša. Veselila se je skupne zmage s 3:1, tako da zdaj naše igralke čaka novembrski boj za obstanek v svetovni skupini. Slovenski načrt se je začel nepričakovano podirati prvi dan ob poškodbi in predčasnem slovesu od igrišča Tamare Zidanšek.

Prav Konjičanka je ta reprezentančni izziv na Obali pričakovala na visoki ravni pripravljenosti, obenem se je izjemno veselila nastopa na tem prizorišču, saj v zadnjih letih – kadar je pač v Sloveniji – biva prav tu ob morju. Žal je morala tokrat obiskati tudi najbolj znano zdravstveno inštitucijo v tem delu naše dežele: izolsko bolnišnico. Prvi rentgenski pregled je razkril zvin gležnja, izvide magnetne resonance pa še čaka.

»Soočila se je s smolo. Zdaj mora prekiniti svojo turnirsko sezono. Reprezentanci se je v nadaljevanju tekme s Španijo močno poznala njena odsotnost,« je ob slovesu od dvodnevnega dogodka na peščenem igrišču teniškega štadiona v Luciji poudarila domača zvezna kapetanka Maša Zec Peškirič. Ob tem je dodala: »Povsem normalno je, da si ob takšnem izidu v športu razočaran. A na vse skupaj gledamo naprej pozitivno, novembra bomo imeli novo priložnost. Menim, da imamo super ekipo.«

Novembra se bodo slovenske teniške igralke borile za obstanek v svetovni skupini.

Veronika zelo razočarana

In tako Tamare po poškodbi ob začetku odločilnega tretjega niza s tekmico Kaitlin Quevedo ni bilo več na igrišču, kar trije zaporedni dvoboji so nato prisilno sledili za Veroniko Erjavec. Petkov proti Leyre Romero je dobila, v soboto je igrišče nato dvakrat zapustila kot poraženka; najprej skupaj z Niko Radišić med dvojicami, nato še v posamičnem dvoboju s Quevedovo. »Ni bilo druge kot pripraviti Veroniko za tri tekme. Žal mi je, da z Niko nista zmagali v dvojicah, saj sta bili blizu srečnemu razpletu, v njenem drugem posamičnem nastopu pa ji je tudi že zmanjkalo energije,« je ocenila zvezna kapetanka.

In pogled Erjavčeve? »Razočaranje je res veliko. Po takšnem porazu imaš občutek, da si razžalostil veliko ljudi. Ni bilo preprosto, z Niko sva imeli svoje priložnosti v prvem nizu. Če bi se odvilo malo drugače, bi vodili 1:0. Tako telesno kot psihično se je bilo težko po polurnem oddihu vrniti nazaj. Vedeli smo, da bo tako, ampak to je bila edina možnost, da se nekako vse izpelje. Priznam, da mi je na koncu zmanjkalo moči.« Sicer pa je bila Ljubljančanka navdušena nad razmerami v Luciji: »Res je bila prava odločitev o nastopu na tem prizorišču. V soboto nas je prišlo podpret še več gledalcev, lepo je bilo igrati, žal pa nam na koncu ni šlo po željah. Upam, da bo novembra drugače.«